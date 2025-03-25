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В медучреждениях Подмосковья с начала года запустили 13 новых рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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С начала года в поликлиниках и больницах учреждения Московской области установили и запустили 13 рентген-аппаратов. Один из них заработал во вторник в Видновской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 13 рентген-аппаратов суммарной стоимостью 387 млн рублей. Сегодня в приёмном отделении Видновской больницы запустили новый аппарат, установленный взамен устаревшей техники. Он будет работать круглосуточно, планируемая загрузка составляет около 80 исследований в сутки», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он уточнил, что с помощью аппарата будут обследовать тех, кто поступает в стационар по скорой помощи, и пациентов, которые обращаются в приёмное отделение сами

По данным министерства, на ремонт кабинета и установку рентген-аппарата было направлено 29 млн рублей. Цифровое тяжёлое медицинское оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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В Московской области впервые проведут экологические игры
25 марта 2025, 19:27

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье 31 марта стартуют первые экологические игры, которые продлятся до 21 сентября. На территории региона их запускает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с Российским экологическим оператором, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
Каждую неделю жителям будут предлагать новые задания, за которые сначислят баллы. Это, например, поиск ближайших пунктов приёма текстиля, батареек, фандоматов и их отметка на интерактивной карте, сдача вторичных ресурсов, поиск незаконных свалок и многое другое.
«Мы запускаем проект такого масштаба впервые в регионе. Ожидаем привлечь большое число участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начислять баллы. Цель – вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей, увеличить объём собираемых для переработки вторичных ресурсов», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Партнёрами проекта выступают более 20 компаний. Среди них – крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики.

Чтобы стать участником «Экологических игр 2025», нужно скачать приложение «Уберу» на App Store, Rustore или AppGallery и зарегистрироваться. Далее нужно выполнять еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.
«Экопросвещение помогает обретать полезные привычки и менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый. Экологические игры, которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», – поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Каждые пять недель будут определять победителей в трёх возрастных категориях. А в завершении соревнований победителей этапов и 25 сильнейших участников ждут памятные призы.

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Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском
25 марта 2025, 19:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском муниципальном округе стартовала весенняя уборка территорий. Об этом объявил начальник управления содержания территорий администрации муниципалитета Сергей Швага на оперативном совещании у главы округа Эдуарда Малышева, сообщили в пресс-службе администрации.
По словам Шваги, к работам привлечены более 400 дворников. Также в уборке задействованы около 100 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и самосвалы.
«В самом городе Раменское будут работать 33 единицы техники. Помимо этого, в уборке улиц задействуют 185 дворников. Все машины оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их маршруты и эффективность работы. Для снижения доли ручного труда выделены пылесосы», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, весенняя уборка в Раменском муниципальном округе будет проходить в несколько этапов. Это подметание и обеспыливание, промывка моющими средствами, мойка контейнерных площадок, просеивание и прочёсывание газонов.

Результаты работ фиксируют в Системе контроля показателей деятельности.

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#подмосковье
#московская область
#уборка
#весна
#городская среда
#раменское
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В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
25 марта 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В университете «Дубна» в преддверии Дня Победы открыли выставку фотографий «Освобождение. Пусть к Победе. Тыл». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В экспозицию вошла уникальная подборка кадров из архивов прямого наследника «Совинформбюро» – медиагруппы «Россия сегодня». На них запечатлены рабочие, которые трудились на благо фронта – такие же студенты, как и те, кто сейчас учится в наукограде.
«В центре внимания проекта – простые люди, их жизни, их вклад, то, на чём стоит понятие «освобождение», – пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сферы МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.
За два года работы проект охватил 30 регионов России. Для каждой площадке подбираются свои фото. На выставке в Дубне организаторы старались показать события, похожие на те, которые происходили в городе во время войны. Дело в том, что на территории будущего наукограда тогда снимать было нельзя, и кадры сделали в соседних областях.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В день открытия студенты ознакомились с экспонатами выставки на авторской экскурсии. Затем её увидят и другие учащиеся Дубны.
«Знаю, что студенты нашей страны были одними из инициаторов этого мультимедийного проекта. Поэтому выставка «Освобождение. Путь к Победе. Тыл» открылась в Дубне именно на базе университета и нашла большой отклик у учащихся. Спасибо медиагруппе «Россия сегодня», Президентскому фонду культурных инициатив и дубненским краеведам за создание этой выставки. Важно, что наша молодёжь может прикоснуться к истории страны», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Уникальные изображения всех, кто приближал Победу, можно будет увидеть университете несколько недель.

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#великая отечественная война
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В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса
25 марта 2025, 18:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На семинаре в Павловском Посаде обсудили меры поддержки бизнеса в Московской области. На встречу собрались сотрудники администрации городского округа, предприниматели и приглашённые гости.
«Содействие в развитии предпринимательской инициативы в Подмосковье – одно из главных направлений работы региональных властей. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей и для уже работающих бизнесов. Эти меры становятся частью общей концепции развития бизнеса», – сказал первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов.
С докладами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова и кредитный аналитик Московского областного гарантийного фонда Юлия Швецова.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Темы касались субсидий для промышленных предприятий; услуг Центра поддержки предпринимательства Московской области; инжиниринговых услуг; порядка предоставления Московским областным гарантийным фондом поручительств по обязательствам субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым; льготных кредитов Фонда микрофинансирования региона.

Ефанов пожелал представителям бизнес-сообщества процветания, интересных проектов, надёжных партнёров, неутомимой энергии и побед.

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В Московской области с начала года отремонтировали около 200 детских горок
25 марта 2025, 17:37

Фото: istockphoto / Prapat Aowsakorn

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает мониторить состояние дворовых территорий и малых архитектурных форм на детских площадках Подмосковья.
С начала года службы, ответственные за содержание дворов провели ремонт 165 игровых горок, из которых:

  • в Красногорске — 28;
  • в Коломне — 14;
  • в Одинцовском районе — 13.
Кроме того, более 700 дефектов по покраске элементов детских площадок и общественных пространств были устранены.

Больше всего работ было выполнено в городских округах:

  • Пушкинский — 96;
  • Ступино — 94;
  • Красногорск — 61.
Сообщить о неисправностях на детских площадках или во дворах можно в территориальные отделы Министерства по ссылке.

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#детская площадка
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