В медучреждениях Подмосковья с начала года запустили 13 новых рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
С начала года в поликлиниках и больницах учреждения Московской области установили и запустили 13 рентген-аппаратов. Один из них заработал во вторник в Видновской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 13 рентген-аппаратов суммарной стоимостью 387 млн рублей. Сегодня в приёмном отделении Видновской больницы запустили новый аппарат, установленный взамен устаревшей техники. Он будет работать круглосуточно, планируемая загрузка составляет около 80 исследований в сутки», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он уточнил, что с помощью аппарата будут обследовать тех, кто поступает в стационар по скорой помощи, и пациентов, которые обращаются в приёмное отделение сами
По данным министерства, на ремонт кабинета и установку рентген-аппарата было направлено 29 млн рублей. Цифровое тяжёлое медицинское оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская