В Подмосковье подали более 12 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике

В Московской области 5 марта прошёл первый всероссийский пробный ЕГЭ. Экзамены по биологии, информатике и английскому языку проводились на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ, в них приняли участие более 18 тысяч выпускников, сообщает Министерство образования Московской области.