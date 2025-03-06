В Подмосковье подали более 12 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 12 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали через портал «Здоровье» Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Для того, чтобы подать онлайн-заявку на прикрепление к поликлинике, пользователь должен авторизоваться на портале «Здоровье» с помощью ЕСИА, выбрать соответствующую услугу в разделе «Медицинская помощь» и заполнить форму заявления, указав там данные своего полиса ОМС, поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки и поликлинику, к которой нужно прикрепиться», — говорится в сообщении.Услуга по прикреплению к поликлинике оказывается за один рабочий день. Менять полклиники можно не чаще одного раза в год, исключение составляют случаи, связанные с переменой места жительства.
В министерстве также напомнили, что подать заявку на прикрепление к поликлинике жители Московской области могут также через мобильное приложение «Добродел».
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