Репродуктивную диспансеризацию в этом году прошли 425 тыс. жителей Подмосковья
Репродуктивную диспансеризацию с начала 2025 года уже прошли около 425 тыс. жителей Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как напомнили в ведомстве, такую диспансеризацию в Московской области могут пройти жители в возрасте от 18 до 49 лет. Женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желёз, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация уролога. При необходимости пациентов направят на дополнительные исследования.
«При планировании беременности парам важно ответственно подходить к своему здоровью. В Подмосковье жители могут абсолютно бесплатно проверить репродуктивное здоровье по полису ОМС. С начала года такое обследование прошли почти 425 тыс. мужчин и женщин», – сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Как напомнили в ведомстве, пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом. Помимо этого, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.