Репродуктивную диспансеризацию в этом году прошли 425 тыс. жителей Подмосковья

02 июля 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Репродуктивную диспансеризацию с начала 2025 года уже прошли около 425 тыс. жителей Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Как напомнили в ведомстве, такую диспансеризацию в Московской области могут пройти жители в возрасте от 18 до 49 лет. Женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желёз, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация уролога. При необходимости пациентов направят на дополнительные исследования.

«При планировании беременности парам важно ответственно подходить к своему здоровью. В Подмосковье жители могут абсолютно бесплатно проверить репродуктивное здоровье по полису ОМС. С начала года такое обследование прошли почти 425 тыс. мужчин и женщин», – сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.