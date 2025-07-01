В Подмосковье стартовал приём заявок на премию для среднего медперсонала
В Московской области начали принимать заявки на профессиональную премию для медработников «Подмосковный фельдшер», а также «Подмосковная медсестра/медбрат». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Подать заявки могут медицинские сёстры и братья, а также фельдшеры, работающие в государственных учреждениях здравоохранения Подмосковья. Заявки можно отправить на электронный адрес mz_momk1_sestra@mosreg.ru или отнести лично в Московский областной медицинский колледж.
Приём заявок продлится до 15 августа. Полный перечень должностей можно найти на сайте.
Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава Московской области не менее пяти лет, три из которых – в занимаемой должности, работать не менее, чем на полную ставку.
«Профессиональная премия для медицинских специалистов вручается в Подмосковье четвёртый год подряд. Задача – поддержать медработников, которые длительное время трудятся на благо жителей нашего региона. С 1 июля начали приём документов от среднего медперсонала. Победители получат денежную премию в 200 тыс. рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Конкурсный отбор состоится с 1 сентября до 10 декабря. Участникам предстоит пройти оценочные процедуры в теории, практике и решении ситуационных задач. Победителей по итогам определит экспертная комиссия.