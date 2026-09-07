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В деревенском доме под Талдомом нашли теплицу с коноплёй

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Теплицу для выращивания конопли с несколькими десятками кустов обнаружили полицейские в частном доме в деревне Вотря Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Хозяина дома — безработного 42-летнего местного жителя — задержали.

«При обыске в доме нашли 26 контейнеров с растениями, 16 срезанных кустов, два пакета с сухим веществом и оборудование для культивации», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что часть изъятого является марихуаной. Остальное вещество проверят в ходе расследования.

Против хозяина теплицы завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и оставили его под стражей до суда.
Лев Каштанов

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