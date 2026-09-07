Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» объединил более 700 хозяев и 200 собак

07 сентября 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в 20-й раз прошёл фестиваль «Таксы Чехова». Мероприятие собрало свыше 700 человек более 200 такс – любимых собак великого писателя и драматурга, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Участники приехали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Тулы, Екатеринбурга, Калуги и других городов. Дождливая погода не помешала традиционному дефиле на Сиреневой аллее. В нём участвовали четвероногие в костюмах Горыныча, пчёлки, цыганки, тыквы, морячка и даже короля. Некоторые хозяева придумали костюм не только для питомца, но и для себя.

«Фестиваль получился тёплым и запоминающимся, и в этом большая заслуга всех, кто был с нами в этот день. Огромная благодарность всем владельцам такс – костюмы были просто шикарными. Столько фантазии, вкуса и любви к своим питомцам! Каждая пара показывала маленьким шоу, и зрители не могли оторвать глаз. Выбрать лучший костюм было невероятно сложно, и это сделало конкурс непростым, но очень увлекательным», – поделилась одна из организаторов фестиваля, кинолог Татьяна Билалутдинова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО