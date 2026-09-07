Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» объединил более 700 хозяев и 200 собак
В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в 20-й раз прошёл фестиваль «Таксы Чехова». Мероприятие собрало свыше 700 человек более 200 такс – любимых собак великого писателя и драматурга, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участники приехали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Тулы, Екатеринбурга, Калуги и других городов. Дождливая погода не помешала традиционному дефиле на Сиреневой аллее. В нём участвовали четвероногие в костюмах Горыныча, пчёлки, цыганки, тыквы, морячка и даже короля. Некоторые хозяева придумали костюм не только для питомца, но и для себя.
«Фестиваль получился тёплым и запоминающимся, и в этом большая заслуга всех, кто был с нами в этот день. Огромная благодарность всем владельцам такс – костюмы были просто шикарными. Столько фантазии, вкуса и любви к своим питомцам! Каждая пара показывала маленьким шоу, и зрители не могли оторвать глаз. Выбрать лучший костюм было невероятно сложно, и это сделало конкурс непростым, но очень увлекательным», – поделилась одна из организаторов фестиваля, кинолог Татьяна Билалутдинова.
Владельцы также активно участвовали в конкурсах и эстафетах, создавая праздничную атмосферу.
«Самой модной парой» стали такса-цыганка и её хозяйка, «Самыми сказочными» – такса-Горыныч и композиция «цирк с Карлсоном». В самой чеховской номинации победили жесткошёрстные таксы – три сестры. «Самой яркой» была признана чёрно-мраморная такса из Чехова в костюме осени, а «Самой пёстрой» – чёрная такса из Тулы в платье с камнями.
Оценивались и таланты участников: одни собаки выполняли трюки, другие танцевали с хозяевами, третьи демонстрировали вокальные способности.
В ходе весёлых стартов пары проходили сложные препятствия. Для собак и хозяев на фестивале также устроили шоу мыльных пузырей и мастер-класс «Такса из воздушного шара». Настоящим центром притяжения стала новая фотозона.