«Решим ваши проблемы»: В Новой Москве задержали банду кредитных мошенников

11 сентября 2026, 17:19

В Новой Москве задержали семерых за мошенничество с кредитами под залог квартир

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

СОБР «Столица» Росгвардии по Москве вместе с сотрудниками МВД задержали семерых жителей столичного региона. Как сообщили в ведомстве, они подозреваются в серии мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной группы.