«Решим ваши проблемы»: В Новой Москве задержали банду кредитных мошенников
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
СОБР «Столица» Росгвардии по Москве вместе с сотрудниками МВД задержали семерых жителей столичного региона. Как сообщили в ведомстве, они подозреваются в серии мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, организатор создал фирму в Новой Москве для выдачи кредитов и привлёк шесть сообщников. Они находили людей с долгами, представлялись кредитными брокерами и обещали решить их проблемы.
При подписании договоров мошенники скрывали, что залогом выступает квартира клиента. За услуги злоумышленники забирали около половины одобренной суммы, не предоставляли реквизитов для погашения кредита и адреса офиса.
У клиентов не оставалось денег на платежи, задолженность росла искусственно. Это приводило к потере жилья — аферисты продавали квартиры или переоформляли их на свою организацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверяют заявления ещё 30 граждан.
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