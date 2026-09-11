Мужчина на протяжении 4,5 лет подмешивал возлюбленной снотворное и насиловал её
В Германии начался суд над мужчиной, который насиловал спящую возлюбленную. Об этом пишет Die Zeit.
Следователи установили: четыре с половиной года мужчина добавлял женщине снотворное и более ста раз насиловал её, пока она спала. Помимо этого, фигурант снимал происходящее на камеру, а затем публиковал ролики в сети.
Потерпевшая узнала о преступлениях только после того, как правоохранители начали расследование. Первое заседание суда прошло 10 сентября. Следующее назначили на 25 сентября. Обвиняемый пока не давал показаний. Суд продолжит рассматривать дело в ближайшие недели.
До этого сообщалось об инциденте под Калининградом. Там правоохранители спустя 17 лет нашли убийцу беременной женщины благодаря запаху.
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