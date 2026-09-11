Трое российских подростков устроили расправу над женщиной с ребёнком и охранником

11 сентября 2026, 14:42

В Ломоносове трое подростков напали на охранника и женщину с ребёнком

Фото: Istock/Dzurag

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как трое подростков напали на женщину с ребёнком и охранника. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.