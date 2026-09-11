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Трое российских подростков устроили расправу над женщиной с ребёнком и охранником

В Ломоносове трое подростков напали на охранника и женщину с ребёнком
Фото: Istock/Dzurag

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как трое подростков напали на женщину с ребёнком и охранника. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.



Инцидент произошёл 9 сентября у жилого дома в Ломоносове. По версии следствия, трое несовершеннолетних напали на охранника строительного объекта и на гражданку с ребёнком.

Подростки распылили в сторону потерпевших перцовые баллончики, избили мужчину и повредили его автомобиль. Потерпевшим потребовалась помощь медиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников.

Сейчас следователи решают вопрос о том, чтобы предъявить виновникам обвинение и избрать для них меру пресечения. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают работу с участниками инцидента.

Ольга Щелокова

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