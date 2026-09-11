Достижения.рф

В российском городе маньяк с канцелярским ножом изрезал лицо 13-летней школьнице

В Екатеринбурге мужчина с канцелярским ножом напал на 13-летнюю школьницу
Фото: Istock/Kevin Brine

В Екатеринбурге мужчина с канцелярским ножом напал на 13-летнюю школьницу и порезал ей лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



После жуткого нападения девочка выжила: она прибежала домой и рассказала родителям, что на неё напал мужчина в серой куртке. Незнакомец не пытался с ней говорить — он сразу накинулся на ребёнка.

В результате у пострадавшей остались порезы на лице, шее и руках. Врачи оказывают школьнице медицинскую помощь. Угрозы жизни нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения и устанавливают личность мужчины.

Ранее сообщалось об инциденте на Алтае. Там школьницу парализовало от шока после встречи с медведем.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0