В российском городе маньяк с канцелярским ножом изрезал лицо 13-летней школьнице
В Екатеринбурге мужчина с канцелярским ножом напал на 13-летнюю школьницу и порезал ей лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После жуткого нападения девочка выжила: она прибежала домой и рассказала родителям, что на неё напал мужчина в серой куртке. Незнакомец не пытался с ней говорить — он сразу накинулся на ребёнка.
В результате у пострадавшей остались порезы на лице, шее и руках. Врачи оказывают школьнице медицинскую помощь. Угрозы жизни нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения и устанавливают личность мужчины.
Ранее сообщалось об инциденте на Алтае. Там школьницу парализовало от шока после встречи с медведем.
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