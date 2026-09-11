В российском городе маньяк с канцелярским ножом изрезал лицо 13-летней школьнице

11 сентября 2026, 15:07

В Екатеринбурге мужчина с канцелярским ножом напал на 13-летнюю школьницу

Фото: Istock/Kevin Brine

В Екатеринбурге мужчина с канцелярским ножом напал на 13-летнюю школьницу и порезал ей лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.