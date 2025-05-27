РЭЦ проведет вебинар для экспортеров Подмосковья о выходе на вьетнамский рынок

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Российский экспортный центр приглашает подмосковные компании, заинтересованные в экспорте, принять участие в онлайн-вебинаре, который состоится 29 мая в 10:00. Темой встречи станет продвижение российской агропромышленной продукции на рынке Вьетнама, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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