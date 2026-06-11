Рецидивист открыл стрельбу рядом со школой в Балашихе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который стрелял из травматического пистолета рядом со школой в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из учебного заведения, расположенного на шоссе Энтузиастов.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что что находящийся в неадекватном состоянии мужчина сначала угрожал пистолетом автомобилисту и несколько раз выстрелил в воздух. Отобрав машину, он сел за руль, проехал несколько сотен метров и остановился у школы. Там нападавший бросил автомобиль, сделал ещё несколько выстрелов в воздух и направился к школе», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали неадеквата и доставили в отделение полиции. Оказалось, что это 42-летний приезжий, ранее судимый за разбой. У него изъяли травматический пистолет и десять патронов.