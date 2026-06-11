В Кузбассе подростки похитили 10-летнего школьника

11 июня 2026, 12:26

Фото: iStock/Chalabala

В Кемеровской области два подростка похитили 10-летнего мальчика прямо на улице, поместили его в багажник и увезли в безлюдное место, ребенку удалось спастись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.





По данным VSE42.RU, злоумышленники после похищения какое-то время удерживали школьника в гараже. Однако мальчику удалось сбежать. Оказавшись дома, он рассказал все матери, которая обратилась в полицию. У пострадавшего диагностировали ушибы.





«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников, которыми оказались местные жители в возрасте 18 и 14 лет», — отметили в ведомстве.