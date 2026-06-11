В Кузбассе подростки похитили 10-летнего школьника
В Кемеровской области два подростка похитили 10-летнего мальчика прямо на улице, поместили его в багажник и увезли в безлюдное место, ребенку удалось спастись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным VSE42.RU, злоумышленники после похищения какое-то время удерживали школьника в гараже. Однако мальчику удалось сбежать. Оказавшись дома, он рассказал все матери, которая обратилась в полицию. У пострадавшего диагностировали ушибы.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников, которыми оказались местные жители в возрасте 18 и 14 лет», — отметили в ведомстве.
Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по похищению ребенка, пишет «Сiбдепо».
По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Полицейские допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы. Сейчас выясняются все подробности происшествия.