Студент получил 3 года принудительных работ за кражу мопеда у Жукова

11 июня 2026, 12:01

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Суд приговорил студента Максима Меркулова к трём годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Его признали виновным в краже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.