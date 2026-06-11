Студент получил 3 года принудительных работ за кражу мопеда у Жукова
Суд приговорил студента Максима Меркулова к трём годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Его признали виновным в краже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Во время прений прокурор просил назначить юноше четыре года принудительных работ и удержание 15% зарплаты. Сам студент вину не признал. Меркулов связался с женой Сергея Жукова и предложил выплатить компенсацию, но получил отказ. Ещё он попросил суд о снисхождении и заявил, что хочет закончить учёбу в университете Плеханова.
По версии следствия, в конце октября 2025 года Меркулов увидел в чате любителей электротранспорта сообщение о бесхозном мопеде Sur-Ron Light Bee X, который несколько месяцев стоял на проспекте Мира. После этого он якобы решил подлатать транспорт и найти владельца, но в итоге оставил байк себе.
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