Мужчина ворвался в чужой дом, зарезал хозяина и ранил ребенка
Мужчина проник в частный дом в деревне Терновка под Наро-Фоминском и напал с ножом на хозяина жилища и его сына. Об этом пишет РЕН ТВ.
Преступник проник в дом, где находились 55-летний мужчина и его 13-летний сын. Местный житель погиб на месте от полученных травм. Подростка, получившего многочисленные колотые ранения, госпитализировали. Его состояние оценивается как критическое.
Преступник задержан. В настоящее время ведется расследование для выяснения всех обстоятельств нападения и установления личности нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина открыл стрельбу по компании у магазина, есть погибший. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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