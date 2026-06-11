Мужчина ворвался в чужой дом, зарезал хозяина и ранил ребенка

11 июня 2026, 13:08

Мужчина проник в дом под Наро-Фоминском, убил хозяина и ранил его сына

Фото: медиасток.рф

Мужчина проник в частный дом в деревне Терновка под Наро-Фоминском и напал с ножом на хозяина жилища и его сына. Об этом пишет РЕН ТВ.