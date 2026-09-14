В Иркутской области фермер с палкой пошёл на медведя, который задрал его свинью
В Иркутской области мужчина вступил в схватку с медведем, который задрал его свинью. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось на ферме в деревне Ук-Бадарановка. Местный житель зашёл в загон и увидел, что хищник уже расправился с одной из свиней.
52-летний фермер не стал отступать перед зверем. Он схватил первый попавшийся под руку предмет и бросился в атаку на косолапого. В ходе схватки медведь укусил мужчину за плечо и ногу, после чего скрылся в лесу. Потерпевший самостоятельно добрался до больницы. Медики обработали полученные раны, госпитализация пострадавшему не потребовалась.
До этого сообщалось о трагедии под Новосибирском. Там охотник убил товарища, приняв его за медведя.
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