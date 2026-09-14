В Петербурге двух семилетних братьев-близнецов нашли мёртвыми в квартире
В квартире Санкт-Петербурга утром 14 сентября обнаружили тела двух семилетних мальчиков. По информации «КП-Петербург», дети были близнецами.
На телах несовершеннолетних не нашли признаков насильственной смерти, поэтому причины смерти пока остаются загадкой — это предстоит выяснить судмедэкспертам.
По факту произошедшего Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования. Сейчас в квартире работают следователь и следователь-криминалист.
Они проводят осмотр и другие следственные действия, чтобы установить, что произошло с детьми. Сообщается, что мальчики были больны, у них были отклонения по здоровью и развитию. Сама семья благополучная, родители воспитывают ещё детей.
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