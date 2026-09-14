В Бердске мужчину задержали после гибели жены на даче
В Бердске Новосибирской области 55-летнего Андрея М. задержали по подозрению в убийстве супруги Натальи М. Об этом пишут Telegram-каналы.
По предварительной информации, во время ссоры на дачном участке мужчина находился в состоянии опьянения и задушил жену бюстгальтером. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте задержанного.
Ранее стало известно, что на трассе М-12 в Подмосковье произошло ДТП с участием лося. По предварительным данным, животное внезапно выбежало из леса на проезжую часть. Сохатый сумел перемахнуть через дорожный отбойник и оказался прямо перед двигавшимся легковым автомобилем.
Читайте также: