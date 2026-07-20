Рецидивист вырастил на даче в Подмосковье более 70 кустов конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
71 куст конопли вырастил на своей даче в Истре 37-летний ранее судимый житель Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По оперативным данным, теплицу с запрещёнными растениями мужчина обустроил полгода назад.
«В ходе обыска, помимо кустов конопли, полицейские обнаружили в доме пять контейнеров с растительным веществом, два мешка со стеблями и листьями общей массой свыше девяти с половиной килограммов, а также электронные весы, упаковочный материал и вакууматор», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что растительное вещество весом более полутора килограммов является марихуаной.
Хозяина дачи задержали, завели против него уголовное дело сразу по трём статьям — «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению» — и до суда оставили под стражей.