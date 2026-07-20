На пляже в Борнмуте задержали мужчину после жалобы на домогательства

20 июля 2026, 08:07

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Полиция Борнмута задержала 35-летнего мужчину по подозрению в домогательствах к туристке на городском пляже. Инцидент произошел 12 июля у пирса, где женщина отдыхала вместе с родственниками. Об этом сообщает Daily Mail.