На пляже в Борнмуте задержали мужчину после жалобы на домогательства
Полиция Борнмута задержала 35-летнего мужчину по подозрению в домогательствах к туристке на городском пляже. Инцидент произошел 12 июля у пирса, где женщина отдыхала вместе с родственниками. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам 40-летней потерпевшей, около 18:00 мужчина подошел к ней во время купания и прикоснулся к ее ягодицам. Случившееся видели другие отдыхающие. Очевидцы вызвали правоохранителей. Подозреваемого увезли в отделение для допроса, после чего отпустили под залог. Сотрудники полиции продолжают расследование и просят откликнуться людей, находившихся на пляже в момент происшествия.
Пляжи Борнмута на южном побережье Англии считаются одними из самых популярных в стране. Широкая песчаная полоса тянется примерно на 11 километров вдоль залива Пул, а центральная часть расположена рядом с историческим пирсом, кафе, прогулочной набережной и развлечениями для туристов. Летом сюда приезжают семьи, любители водных видов спорта и отдыхающие из разных регионов Великобритании.
На пляжах работают спасатели, установлены информационные таблички о состоянии моря и правилах купания, а часть зон отмечена Голубым флагом за качество воды и инфраструктуру. Посетителям рекомендуют следить за приливами, купаться только в обозначенных местах и не оставлять личные вещи без присмотра. В высокий сезон на набережной и в районе пирса обычно усиливают присутствие сотрудников служб безопасности и полиции.
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