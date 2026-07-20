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Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его сына

Со склона Эльбруса спасатели эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели вывезли с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына. Об этом проинформировали в кабардино-балкарском ГУ МЧС.



Сотрудники экстренной службы, используя коммерческий вертолет компании «Хелиэкшн», доставили пострадавшего и тело погибшего в поселок Терскол. Там они были переданы медикам и специалистам следственно-оперативной группы.

Согласно информации ведомства, трагедия произошла на высоте около 4200-4600 метров, когда группа совершала восхождение на восточную вершину горы. В МЧС уточнили, что семья родом из Донецка и последние несколько лет проживала в Ставропольском крае. В поисково-спасательной операции участвовали 12 специалистов.

Екатерина Коршунова

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