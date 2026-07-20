Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его сына

20 июля 2026, 08:57

Со склона Эльбруса спасатели эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели вывезли с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына. Об этом проинформировали в кабардино-балкарском ГУ МЧС.