Рецидивиста из Подмосковья задержали за ложный донос и хранение патронов

05 августа 2026, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

45-летнний ранее неоднократно судимый житель Ленинского округа попался на ложном доносе и нелегальном хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчина подал в полицию заявление о том, что на него напали, когда он был у своего дома в деревне Большое Саврасово, и, угрожая пистолетом, забрали 50 тысяч долларов.





«Оперативники выяснили, что люди, которых заявитель указал как нападавших, действительно приезжали к его дому, так как у них был финансовый конфликт, но даже не выходили из машины и ничего не отнимали», — говорится в сообщении.