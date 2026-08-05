Рецидивиста из Подмосковья задержали за ложный донос и хранение патронов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
45-летнний ранее неоднократно судимый житель Ленинского округа попался на ложном доносе и нелегальном хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчина подал в полицию заявление о том, что на него напали, когда он был у своего дома в деревне Большое Саврасово, и, угрожая пистолетом, забрали 50 тысяч долларов.
«Оперативники выяснили, что люди, которых заявитель указал как нападавших, действительно приезжали к его дому, так как у них был финансовый конфликт, но даже не выходили из машины и ничего не отнимали», — говорится в сообщении.Полицейские также провели обыск в доме заявителя и нашли там 112 патронов калибра 7,62 мм. Экспертиза показала, что 80 из них пригодны для стрельбы.
Мужчину арестовали и оставили под стражей до суда.