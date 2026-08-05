Жителя Великобритании подозревают в убийстве собственной дочери
Девятилетняя девочка умерла от тяжёлых травм, полученных во время семейного отдыха в кемпинге. Как пишет The Sun, семья из Западного Йоркшира установила палатку на территории промышленной зоны, где и случилось несчастье.
Экстренные службы прибыли на место ночью и обнаружили девочку в крайне тяжёлом состоянии. Школьницу незамедлительно госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.
В связи с происшествием полиция задержала 35‑летнего отца девочки, которого подозревают в убийстве. Правоохранители квалифицируют смерть ребёнка как подозрительную; на текущий момент следствие не ищет других причастных к трагедии. Кроме того, в ходе инцидента травмы получили ещё три человека — сведения об их самочувствии пока не разглашаются.
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