Жителя Великобритании подозревают в убийстве собственной дочери

05 августа 2026, 05:49

Девятилетняя девочка погибла от тяжёлых травм во время кемпинга в Англии

Фото: iStock/Lawrey

Девятилетняя девочка умерла от тяжёлых травм, полученных во время семейного отдыха в кемпинге. Как пишет The Sun, семья из Западного Йоркшира установила палатку на территории промышленной зоны, где и случилось несчастье.