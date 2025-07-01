Реутов занял первое место по активности в «Суперлиге Подмосковья»
Реутов возглавил рейтинг активности участников регионального спортивного проекта «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Совместными усилиями участники проекта преодолели уже более 20 млн км. Это суммарное расстояние, пройденное в ходе тренировок по разным видам физической активности: ходьбе, бегу, велоспорту, роллерам, плаванию и лыжам.
«Такой высокий результат стал возможен благодаря ежедневной активности жителей Реутова, которые включаются в масштабные онлайн- и оффлайн-мероприятия «Суперлиги Подмосковья». Проект объединил более 23 тыс. участников, а представители городского округа внесли значительный вклад в общее достижение», – отметили в администрации.«Суперлига Подмосковья» – это платформа для активного и здорового образа жизни. Участники могут присоединиться к индивидуальным онлайн-тренировкам и крупным массовым событиям – забегам, велофестивалям, заплывах на открытой воде и спортивных фестивалях по всему Подмосковью.
Новая цель проекта – преодолеть 25 млн. км. Участвовать может каждый. Подробности можно узнать на сайте и в группе «Суперлига Подмосковья» в соцсети «ВКонтакте».