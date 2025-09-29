Реутовские самбисты завоевали семь медалей на Московской лиге самбо
На начальном этапе лиги, который открывает новый соревновательный сезон, выступили более 400 участников из Москвы, Московской области, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов, рассказали в Администрации городского округа Реутов.
Это была напряженная борьба, реутовские спортсмены достойно представили свой округ.
Результаты спортсменов городского округа Реутов:
Возрастная группа 2013–2014 годов рождения:
- Фёдор Кудряшов (до 31 кг);
- Матвей Богданов (до 55 кг);
- Вадим Дудин (до 55 кг);
- Даниял Каниев (до 31 кг).
- Максим Белов (до 54 кг);
- Иван Клюйко (до 46 кг);
- Руслан Гаджимурадов (до 59 кг).
Новый сезон спортсмены начали с побед и подтвердили высокий уровень развития самбо в Реутове. Финальный этап Московской лиги пройдет 14 декабря.