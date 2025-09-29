Реутовские самбисты завоевали семь медалей на Московской лиге самбо

29 сентября 2025, 17:49

На начальном этапе лиги, который открывает новый соревновательный сезон, выступили более 400 участников из Москвы, Московской области, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов, рассказали в Администрации городского округа Реутов.







Это была напряженная борьба, реутовские спортсмены достойно представили свой округ.



Результаты спортсменов городского округа Реутов:



Возрастная группа 2013–2014 годов рождения:

Фёдор Кудряшов (до 31 кг);

Матвей Богданов (до 55 кг);

Вадим Дудин (до 55 кг);

Даниял Каниев (до 31 кг).

