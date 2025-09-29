Достижения.рф

Реутовские самбисты завоевали семь медалей на Московской лиге самбо

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

На начальном этапе лиги, который открывает новый соревновательный сезон, выступили более 400 участников из Москвы, Московской области, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов, рассказали в Администрации городского округа Реутов.




Это была напряженная борьба, реутовские спортсмены достойно представили свой округ.

Результаты спортсменов городского округа Реутов:

Возрастная группа 2013–2014 годов рождения:
  • Фёдор Кудряшов (до 31 кг);
  • Матвей Богданов (до 55 кг);
  • Вадим Дудин (до 55 кг);
  • Даниял Каниев (до 31 кг).
Возрастная группа 2011–2012 годов рождения:
  • Максим Белов (до 54 кг);
  • Иван Клюйко (до 46 кг);
  • Руслан Гаджимурадов (до 59 кг).

Новый сезон спортсмены начали с побед и подтвердили высокий уровень развития самбо в Реутове. Финальный этап Московской лиги пройдет 14 декабря.
Ирина Паршина

