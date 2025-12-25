Реутовские травматологи поставили на ноги пациента с тяжёлой болезнью Бехтерева

25 декабря 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Реутовской больницы вернули пациенту с тяжёлой формой болезни Бехтерева способность ходить. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





С стационар госпитализировали 47-летнего мужчину с болезнью Бехтерева. Пациент не мог передвигаться, жаловался на сильные боли и изменения в размерах левого коленного сустава.

«Эта болезнь характеризуется поражением позвоночного столба, когда вся хрящевая соединительная ткань, обуславливающая подвижность позвоночника, заменяется костной. В особо тяжёлых случаях заболевание затрагивает такие крупные суставы, как локтевые, коленные и тазобедренные. В критической стадии течения развивается хроническая почечная недостаточность», – пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Кирилл Ветров.

«Травматолог должен был спланировать операцию так, чтобы минимизировать кровопотерю и не усугубить анемию на фоне болезни почек, нефролог – скорректировать график гемодиализа для оптимальной подготовки пациента к операции. Главная ответственность легла на анестезиолога-реаниматолога, которому предстояло обеспечить сложное обезболивание и предотвратить опасные осложнения», – рассказал Ветров.