Реутовские травматологи поставили на ноги пациента с тяжёлой болезнью Бехтерева
Врачи Реутовской больницы вернули пациенту с тяжёлой формой болезни Бехтерева способность ходить. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С стационар госпитализировали 47-летнего мужчину с болезнью Бехтерева. Пациент не мог передвигаться, жаловался на сильные боли и изменения в размерах левого коленного сустава.
«Эта болезнь характеризуется поражением позвоночного столба, когда вся хрящевая соединительная ткань, обуславливающая подвижность позвоночника, заменяется костной. В особо тяжёлых случаях заболевание затрагивает такие крупные суставы, как локтевые, коленные и тазобедренные. В критической стадии течения развивается хроническая почечная недостаточность», – пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Кирилл Ветров.Пациенту необходимо было эндопротезирование левого коленного сустава. Для минимизации осложнений применили мультидисциплинарный подход.
«Травматолог должен был спланировать операцию так, чтобы минимизировать кровопотерю и не усугубить анемию на фоне болезни почек, нефролог – скорректировать график гемодиализа для оптимальной подготовки пациента к операции. Главная ответственность легла на анестезиолога-реаниматолога, которому предстояло обеспечить сложное обезболивание и предотвратить опасные осложнения», – рассказал Ветров.Благодаря слаженной работе специалистов пациента в кратчайшие сроки подготовили к операции и благополучно заменили сустав.
Сейчас мужчина проходит реабилитацию, делая первые безболезненные шаги.