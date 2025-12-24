Достижения.рф

В Дубненской больнице спасли жизнь пациента с паразитами в печени

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Дубненской больницы спасли жизнь пациента с тяжёлым заболеванием печени. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.



50-летний мужчина поступил в стационар с жалобами на дискомфорт и эпизодические боли в правом подрёберье. Во время обследования врачи обнаружили у него крупные паразитические кисты печени – две погибшие и живую.

Речь идёт о эхинококкозе – серьёзном паразитарным заболевании, которое вызывают личинки ленточных червей рода Echinococcus. Оно приводит к формированию в печени, лёгких, головном мозге и других органах одиночных или множественных кист с личинками, которые растут и разрушают ткани. Заболевание передаётся человеку через контакт с яйцами паразита, содержащимися в почве или шерсти заражённых животных.

Состояние пациента осложнялось близким расположением кист к крупным сосудам печени, что создавало риск угрожающих жизни осложнений.

«Хирурги провели сложную операцию, включавшую удаление активных и погибших паразитов, а также удаление поражённого участка печени с восстановлением функции оставшейся части. Для предотвращения распространения инфекции ввели раствор, убивающий паразитов», – рассказал врач-хирург Игорь Игнатчик.
Долгое время пациент находился под наблюдением врачей, проходил дополнительное лечение. Сегодня он чувствует себя хорошо. Диагностика подтвердила отсутствие рецидива эхинококкоза. Врачи следят за состоянием мужчины.
Лора Луганская

