В Видном задержали закладчика с 81 свёртком наркотиков в сумке

17 августа 2026, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

21-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали в городе Видное Ленинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В сумке у молодого человека обнаружили 81 свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотика N-метилэфедрона.





«Задержанный рассказал, что нашёл подработку через мессенджер. От своих кураторов он дистанционно получал координаты «мастер-кладов» с наркотиками, забирал их и раскладывал по тайникам-«закладкам», — говорится в сообщении.