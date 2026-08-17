В Видном задержали закладчика с 81 свёртком наркотиков в сумке
21-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали в городе Видное Ленинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В сумке у молодого человека обнаружили 81 свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотика N-метилэфедрона.
«Задержанный рассказал, что нашёл подработку через мессенджер. От своих кураторов он дистанционно получал координаты «мастер-кладов» с наркотиками, забирал их и раскладывал по тайникам-«закладкам», — говорится в сообщении.Против закладчика завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и оставили под стражей до суда.