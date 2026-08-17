В округе Егорьевск отремонтировали около 28 км дорог

17 августа 2026, 15:11

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Покрытие на 25 километрах региональных и трёх километрах муниципальных дорог обновили в округе Егорьевск в текущем ремонтном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





На региональных дорогах работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Всего в Егорьевске обновили около 28 километров покрытия на региональной и муниципальной сети. В настоящее время на нескольких участках укрепляют обочины и наносят разметку», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.