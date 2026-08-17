В округе Егорьевск отремонтировали около 28 км дорог
Покрытие на 25 километрах региональных и трёх километрах муниципальных дорог обновили в округе Егорьевск в текущем ремонтном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На региональных дорогах работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Всего в Егорьевске обновили около 28 километров покрытия на региональной и муниципальной сети. В настоящее время на нескольких участках укрепляют обочины и наносят разметку», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Материалом для нового покрытия на всех участках стали современные асфальтобетонные смеси типа ЩМА-16 и А16Вн. Они отличаются повышенной износоустойчивостью.