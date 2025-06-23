В Богородском округе начнут выпускать сырьё для фармацевтики и химпрома
Нанопорошки, используемые в химической и фармацевтической промышленности, будут производить на предприятии компании «СтройМагПроект» в Богородском округе. Запустить предприятие планируется в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Материалы, которые будет выпускать компания на подмосковном предприятии, используются в качестве компонента широкого спектра в фармацевтике, химических и электротехнических производствах, в частности, как загуститель при производстве мазей, зубных паст, косметики, а также как средство против расслаивания красок и масел.«Компания построит производственно-складской комплекс площадь. Около полутора тысяч квадратных метров. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 70 миллионов рублей», — говорится в сообщении.