В Богородском округе начнут выпускать сырьё для фармацевтики и химпрома

23 июня 2025, 15:26

оригинал Фото: istockphoto.com/aykuterd

Нанопорошки, используемые в химической и фармацевтической промышленности, будут производить на предприятии компании «СтройМагПроект» в Богородском округе. Запустить предприятие планируется в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





