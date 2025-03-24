Режим паводка в Подмосковье в этом году ввели на месяц раньше обычного

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в этом сезоне ввела в Московской области режим паводка почти на месяц раньше, чем обычно. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.
«Обычно у нас паводок проходит с апреля по май. Несмотря на прогнозы Росгидрометцентра по маловодью и низкому уровню заполнения водохранилищ, есть три условия нормального прохождения паводкового периода. Первое – соблюдение проходимости русел водоёмов. Второе – контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Третье – нормальное количество осадков», – перечислил Мосин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства области и главами городских округов.В этом году максимальный снежный покров в регионе был в декабре прошлого года – 21 см, в 2024 году – 65 см за такой же период времени. Промерзание почвы – всего 25 см глубины. В прошлом году было 54 см, сказал министр. Из-за такой погоды в 2024 году пришлось столкнуться с большими вызовами по части подтоплений. Суммарно было подтоплено более 1,5 тыс. участков СНТ и домовладений, а также 47 участков дорог. Паводок затронул в большом объёме 12 муниципалитетов Московской области.
Мосин добавил, что в рамках подготовки к паводкам в Подмосковье уже проверили готовность округов по чек-листам, состояние обводных объектов, отремонтировали гидротехнические сооружения.
«Мы выполнили четыре достаточно крупных превентивных мероприятий о подготовке к паводковому периоду. Вместе с муниципалитетами проверили их готовность по чек-листам. Провели мониторинг обводных объектов на предмет засоров и прохождения русел. Это поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям», – пояснил министр.Также в допаводковый период проведена подготовка к ремонту гидротехнических сооружений.
«В период прохождения паводка у нас две основные задачи. Первая – мониторинг подъёма воды. Для этого у нас в 40 муниципалитетах установлено 166 вешек. Вторая – оперативное взаимодействие, реагирование на сигналы, поступающие в ЕДДС-112 и в телеграм-каналы», – перечислил министр.Он уточнил, что в этом году период паводка делится на три основных блока.
«У нас в этом году превентивные мероприятия и подготовка проходили с 3 февраля по 18 марта. Это первый блок. Второй – непосредственно прохождение паводкового периода, который у нас начался 18 марта и продолжается сейчас. Третий блок – подведение в мае итогов. Будем определять причины, условия и составлять план работ», – заключил он.Мосин добавил, что 29 муниципалитетов Подмосковья полностью готовы к прохождению паводка. В 12 муниципалитетах происходят регулярные и самые частые подтопления. По информации МЧС, в зоне подтопления 30 муниципалитетов находится 21 тыс. населения, 47 участков дорог и около 6 тыс. жилых домовладений.
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