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Воробьёв предупредил о возможных паводках, несмотря на бесснежную зиму

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Уязвимым к паводку подмосковным территориям в этом году следует уделить особое внимание. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Тема, которая предлагается к обсуждению, – прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. У всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и что паводок – это вещь, не настолько требующая нашего внимания», – подчеркнул губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Как отметил Воробьёв, на самом деле это не так. По его словам, на территории Московской области всегда есть уязвимые участки, следить за которыми нужно особенно внимательно.

Он рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, в этом сезоне оказались подвержены подтоплениям. Поэтому властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.

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Звёзды футбола сыграли на открытии нового манежа в Балашихе
24 марта 2025, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

На стадионе «Орион» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный начал работу крытый футбольный манеж «Технопул». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта присутствовали звёзды российского футбола – Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Эдуард Яхимович и Виктор Шмаров.

Строительство началось в августе прошлого года. Крытая площадка была возведена за счёт инвестора – компании «Технопул-Р». Игровое поле с искусственной травой и подогревом соответствует самым высоким футбольным стандартам, рассказал гендиректор предприятия Ринат Ягудин.
«На старой площадке был высокий износ покрытия, провал грунтов. Мы построили здесь крытый манеж. Цель – продолжить вектор развития детского спорта в Балашихе. Теперь заниматься футболом на стадионе «Орион» можно круглый год и в любую погоду. Здесь удобно будет проводить детские турниры», – отметил Ягудин.
Новую футбольную арену открыл матч легенд российского футбола с любительской командой балашихинского предприятия «Технопул-Р». Звёзды появились на поле под руководством капитана команды Аленичева. Символический поединок состоял из двух таймов по 12 минут и завершился ничьей – 4:4.
«Очень доволен, что меня пригласили на открытие этого прекрасного спортивного комплекса. Благодарю всех, кто приложил руку к его созданию, участвовал в строительстве манежа. Прекрасное поле, шикарный спорткомплекс. Получил колоссальное удовольствие от игры и простого общения с мальчишками», – поделился Аленичев.
Затем на стадионе «Орион» провели турнир по фиджитал-футболу. Восемь команд воспитанников футбольных секций стадиона, а также трёх городских школ вступили в борьбу за кубки и медали. Кульминацией праздника стала «Битва физруков» по футзалу в рамках третьего противостояния дивизионов «Север» и «Юг» Балашихинской школьной лиги.

Капремонт стадиона завершился в 2024 году. Полностью реконструирован универсальный спортивный комплекс. Более 800 детей уже занимаются в спортшколе стадиона 11 видами спорта.

Строительства спорткомплекса «Орион-Технопул» началось ещё в 2023-м. В феврале прошлого года там открыли новую ледовую арену. Это первый крытый лёд в микрорайоне Железнодорожный. Арена является домашней площадкой команды по следж-хоккею «Гвардия».

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Самбист из Лыткарина Максим Матвеев стал призёром первенства России
24 марта 2025, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

Лыткаринец Максим Матвеев завоевал бронзовую медаль первенства России по самбо среди юношей и девушек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие четыре воспитанника спортивного клуба «Самбист» под руководством тренера Богдана Дмитриева. Матвеев выступал в состязаниях юношей до 16 лет.
«Максим одержал семь побед в группе, обойдя очень сильных спортсменов из разных регионов страны. Это уже вторая медаль первенств России в его копилке. При этом Матвееву всего 14 лет», – отметили в спортшколе.
Другой лыткаринец, Руслан Шарапов, остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым.

Соревнования проходили в Оренбурге. На них приехали более 700 участников из 71 региона России.

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Матвей Софиян из Луховиц выиграл первенство России по киокусинкай
24 марта 2025, 15:13

Фото: пресс-служба администрации м. о. Луховицы

Представитель спортивного центра «Луховицы» Матвей Софиян победил на первенстве России по киокусинкай. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Соревнования собрали свыше 1 тыс. спортсменов из 46 регионов страны. В них участвовали юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет. Местом проведения первенства стал Московский центр боевых искусств.
«В составе сборной команды Подмосковья на татами боролись 15 воспитанников спортцентра «Луховицы». Софиян выиграл пять поединков, причём три завершил досрочно. Это позволило ему занять первое место», – рассказал президент Московской областной федерации киокусинкай, тренер луховицких спортсменов Василий Богушов.
Хороший результат показал ещё один его воспитанник – Владислав Мансуров. Он провёл пять поединков, три из которых выиграл. В итоге Владислав занял четвёртое место.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорта мо
#первенство
#соревнования
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Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
24 марта 2025, 15:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала четыре золотые награды на первенстве России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В индивидуальных стартах трижды на высшую ступень пьедестала поднялась Фаиля Аймалетдинова. Она показала лучшее время на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Кроме того, Аймалетдинова выступала в составе подмосковной сборной в эстафете на 3000 м. Вместе с ней честь региона отстаивали Алиса Руссу, Вероника Шарай, Елена Купалева и Анастасия Козулина. Юниорки из Московской области пришли к финишу первыми, опередив сборные Санкт-Петербурга и Москвы», – говорится в сообщении.
Первенство России по шорт-треку состоялось с 20 по 23 марта в Саранске. В нём участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет.

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Более 76 тысяч звонков поступило на «горячую линию» главного врача в Московской области
24 марта 2025, 14:39

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В медицинских учреждениях Московской области действует «горячая линия» главного врача. Позвонив по ней, жители могут получить ответы на интересующие вопросы, узнать о работе больницы и оставить свои отзывы и предложения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря работе «горячей линии», жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на «горячую линию главного врача» поступило более 76 тыс. звонков», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача по телефону: 8 (498) 602-03-59. После разговора с оператором необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Информацию о добавочном номере можно найти на веб-сайтах медицинских учреждений или информационных стендах в поликлиниках.

Звонить на единую линию можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

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#минздрав мо
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