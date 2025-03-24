Воробьёв предупредил о возможных паводках, несмотря на бесснежную зиму

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Уязвимым к паводку подмосковным территориям в этом году следует уделить особое внимание. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Тема, которая предлагается к обсуждению, – прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. У всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и что паводок – это вещь, не настолько требующая нашего внимания», – подчеркнул губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Как отметил Воробьёв, на самом деле это не так. По его словам, на территории Московской области всегда есть уязвимые участки, следить за которыми нужно особенно внимательно.
Он рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, в этом сезоне оказались подвержены подтоплениям. Поэтому властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.
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Лора Луганская