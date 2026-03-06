Режим работы ветклиник Подмосковья изменится в праздничные дни
С 7 по 9 марта государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат приём посетителей, однако в некоторых учреждениях график изменится, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего в Подмосковье работает более 80 государственных ветклиник. Владельцам животных рекомендуют заранее уточнять расписание по телефону единого контакт-центра: +7 (495) 668-01-25. Голосовой помощник «Вита» соединит с оператором, который предоставит актуальную информацию по конкретному филиалу.
Выходные дни 8 и 9 марта объявлены в Жаворонковской УВЛ в Одинцовском округе (д. Матвейково). С 7 по 9 марта приёма не будет в Наро-Фоминской УВЛ на ул. Маршала Жукова, 170. Также 8 марта закрыты Волоколамская УВЛ (ул. Академическая, 24) и Лотошинская УВЛ (ул. Почтовая, 2).
Найти ближайшую клинику можно с помощью интерактивной карты на портале «Мой АПК».
