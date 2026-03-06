В Подмосковье стало меньше ДТП с пострадавшими

06 марта 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Московской области за первые два месяца текущего года составило 370 — на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Значительно снизилось также число жертв аварий: в этом году на областных дорогах погибли 59 человек, что на 42% меньше прошлогоднего показателя.





«Снижение аварийности — это не просто цифры: за ними стоят сохранённые жизни. Значительный положительный эффект даёт комплексный подход к безопасности, включающий различные профилактические меры и взаимодействие служб, а также ответственное поведение участников движения», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.