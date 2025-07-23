Резидент ОЭЗ «Дубна» до конца года начнёт производить капельницы
Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» начнёт выпускать в ОЭЗ «Дубна» инфузионные системы. Произвести там первую партию продукции компания планирует в IV квартале этого года, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания получила регистрационное удостоверение на производство инфузионных систем. Планируется выпускать до 80 млн капельниц в год. Продукцию будут поставлять в лечебные учреждения и аптечные сети по всей стране. Объём инвестиций в запуск и модернизацию предприятия за семь лет работы на территории особой экономической зоны «Дубна» оценивается в 4 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.Она добавила, что продукция предприятия соответствует всем установленным требованиям и может законно производиться и использоваться в России.
Компания также производит на территории ОЭЗ «Дубна» шприцы одноразового применения.
В прошлом году предприятие завершило модернизацию, увеличив годовой объём выпускаемой продукции на 15%. Производственные мощности позволяют производить до 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.
В этом году предприятие полностью перешло на отечественное сырьё.