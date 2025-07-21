В подмосковные индустриальные парки с начала года привлекли 30 резидентов
В индустриальные парки Московской области с начала года пришли 30 новых резидентов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«С января 2025 года 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей локализовались в индустриальных парках Подмосковья. Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1,7 тыс. компаний. Объём заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году, – около 4,3 млрд рублей. На новых предприятиях создадут не менее 500 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в регионе работают 72 индустриальных парка. Ещё порядка 30 проектов находятся на разных этапах реализации. Три из них планируется создать уже в этом году.