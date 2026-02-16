В Подмосковье зарегистрировали более 480 000 субъектов малого и среднего бизнеса

16 февраля 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области превысило 480 000. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





В структуре предпринимательского сектора региона насчитывается 349 000 ИП. Остальные субъекты представлены юрлицами. Кроме того, в области зарегистрировано 945 социальных предпринимателей.

«В Подмосковье зарегистрировали 481 200 субъектов малого и среднего бизнеса. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял порядка 460 000», – уточнила Зиновьева.