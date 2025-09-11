Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал программное обеспечение для судебной системы

11 сентября 2025, 15:43

оригинал Фото: Istock / ArLawKa AungTun

Компания «Хоппер ИТ» из особой экономической зоны «Дубна» разработала решение для оптимизации судебных процессов. Речь идёт об электронном протоколировании судебных заседаний, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Пилотный проект внедрения программного обеспечения может стартовать в начале следующего года. Это полноценный AI-ассистент судьи на всех этапах процесса.

«Перед заседанием система готовит по поступившим материалам краткую справку по делу и помогает классифицировать спор. Во время заседания она ведёт запись с разбивкой по спикерам. Если транскрипция часовой аудиозаписи человеков в среднем занимает 6-8 часов, то наш ассистент делает это за 30 секунд. В итоге система почти мгновенно формирует черновик судебного протокола», – рассказал архитектор решения Иван Тараскин.

«Компания инвестировала в свой проект более 80 млн рублей. Она занимается разработкой программного обеспечения, в том числе для заказчиков государственного сектора. В компании работают более 90 сотрудников. В прошлом году её выручка превысила 366 млн рублей», – рассказала Зиновьева.