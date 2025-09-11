Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал программное обеспечение для судебной системы
Компания «Хоппер ИТ» из особой экономической зоны «Дубна» разработала решение для оптимизации судебных процессов. Речь идёт об электронном протоколировании судебных заседаний, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Пилотный проект внедрения программного обеспечения может стартовать в начале следующего года. Это полноценный AI-ассистент судьи на всех этапах процесса.
«Перед заседанием система готовит по поступившим материалам краткую справку по делу и помогает классифицировать спор. Во время заседания она ведёт запись с разбивкой по спикерам. Если транскрипция часовой аудиозаписи человеков в среднем занимает 6-8 часов, то наш ассистент делает это за 30 секунд. В итоге система почти мгновенно формирует черновик судебного протокола», – рассказал архитектор решения Иван Тараскин.«Хоппер ИТ» входит в состав IT-кластера, образованного в ОЭЗ «Дубна».
«Компания инвестировала в свой проект более 80 млн рублей. Она занимается разработкой программного обеспечения, в том числе для заказчиков государственного сектора. В компании работают более 90 сотрудников. В прошлом году её выручка превысила 366 млн рублей», – рассказала Зиновьева.Всего в сфере IT на площадке ОЭЗ «Дубна» заняты около 40 резидентов. Суммарный объём инвестиций этих компаний превышает 21 млрд рублей.