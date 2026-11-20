20 ноября 2026, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Гетмобит» разработала онлайн-инструмент «Навигатор решений», помогающий предприятиям спроектировать цифровые рабочие места на основе задач бизнеса и существующей ИТ-инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Платформа формирует карту архитектуры рабочих мест с учётом совместимости отечественных и зарубежных продуктов, помогая решить одну из сложных технических задач импортозамещения. Благодаря инструменту предпроектная подготовка сокращается с нескольких недель до нескольких минут.



Сегодня более 80% виртуальных мест в России по-прежнему работают на зарубежных платформах. Необходимо перевести эти рабочие места на отечественные продукты.

«Навигатор решений» автоматизирует этот этап. Пользователь указывает бизнес-задачу и параметры текущей и будущей инфраструктуры. На основе матрицы совместимости сервис формирует предварительную архитектуру системы.

«Если раньше клиенты тратили недели на подбор совместимых компонентов и расчёт вариантов, то теперь они получают архитектуру цифровых рабочих мест мгновенно. Для бизнеса с парком от 1000 рабочих мест это означает ускорение старта проектов на 80% и возможность подобрать оптимальное решение», – пояснил директор департамента управления продуктовым портфелем «Гетмобит» Василий Шубин