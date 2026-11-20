В трёх подмосковных муниципалитетах проверили чистоту воздуха в ночное время
Мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга по просьбе жителей совершили ночные выезды в Истру, Сергиево-Посадский и Талдомский округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Ранее граждане просили проверить качество воздуха в ночное время в зонах плотной жилой застройки и влияния предприятий.
«В Истре мобильная лаборатория работала ночью в селе Рождествено. Проверили качество воздуха в зоне возможного воздействия одного из производственных предприятий. Также глубокой ночью специалисты Мособлэкомониторинга провели исследования в Сергиевом Посаде и селе Мишутино городского округа, в посёлке Запрудня Талдомского округа», – перечислил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.На момент проведения исследований превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на не зафиксировано. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,2 ПДК м. р.