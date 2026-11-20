20 ноября 2026, 22:36

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга по просьбе жителей совершили ночные выезды в Истру, Сергиево-Посадский и Талдомский округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.





Ранее граждане просили проверить качество воздуха в ночное время в зонах плотной жилой застройки и влияния предприятий.

«В Истре мобильная лаборатория работала ночью в селе Рождествено. Проверили качество воздуха в зоне возможного воздействия одного из производственных предприятий. Также глубокой ночью специалисты Мособлэкомониторинга провели исследования в Сергиевом Посаде и селе Мишутино городского округа, в посёлке Запрудня Талдомского округа», – перечислил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.