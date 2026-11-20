20 ноября 2026, 22:44

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты Ступинского техникума имени А. Т. Туманова победили в своих весовых категориях на боксёрском турнире в Московской государственной академии физической культуры. Он проводился в рамках проекта «УниверЛига Регионов», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Техникум на соревнованиях представили студенты первого курса Матвей Горпинчук и Максим Овчинников. По итогам турнира оба спортсмена заняли первые места в своих весовых категориях.

«Мы уделяем большое внимание развитию массового студенческого спорта и созданию условий для самореализации молодёжи. Победы Матвея и Максима – закономерный результат системной работы по направлению «Спорт – норма жизни». К тому же это отличная мотивация для других студентов техникума», – отметила руководитель физического воспитания техникума Анна Россихина.