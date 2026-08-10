В движение «Волонтёры Купавны» вступили новые активисты
Членские книжки движения «Волонтёры Купавны» получили три активных жителя Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ряды волонтёров пополнили технолог компании «Техно‑ТТ» Гульнур Ильина, её сын Алексей и мама бойца специальной военной операции Лидия Барышева. Все они уже давно помогают фронту. Удостоверения им вручил член Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Виктор Шерстнев.
«На встрече, организованной для вручения документов, участники обсудили текущие задачи волонтёрской деятельности и наметили планы по ближайшим отгрузкам гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.Для бойцов новые участники волонтёрского движения передали сапёрные кошки и сборные печи от компании «Техно‑ТТ», пледы от Купавинской текстильной фабрики, маскировочные сети, подушки и сухарики.
Ранее сообщалось, что в Московской области действуют меры поддержки волонтёров. Они включают страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО, выплату грантов на реализацию проектов и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.