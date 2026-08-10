В движение «Волонтёры Купавны» вступили новые активисты

10 августа 2026, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Членские книжки движения «Волонтёры Купавны» получили три активных жителя Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ряды волонтёров пополнили технолог компании «Техно‑ТТ» Гульнур Ильина, её сын Алексей и мама бойца специальной военной операции Лидия Барышева. Все они уже давно помогают фронту. Удостоверения им вручил член Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Виктор Шерстнев.





«На встрече, организованной для вручения документов, участники обсудили текущие задачи волонтёрской деятельности и наметили планы по ближайшим отгрузкам гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.