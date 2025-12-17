Резидентами индустриальных парков Подмосковья в этом году стали 90 компаний
В подмосковные индустриальные парки в 2025 году удалось привлечь свыше 90 компаний. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Заполняемость индустриальных парков, по её словам, по итогам года превысила 90%.
«Новыми резидентами индустриальных парков региона в этом году стали свыше 90 компаний. Суммарный объём инвестиций в проекты оценивается в 36,8 млрд рублей. На предприятиях создадут около 4000 рабочих мест. Сегодня в подмосковных индустриальных парках реализуют проекты более 1700 компаний», – уточнила Зиновьева.Например, компания «Бастион-СТ» проектирует производство детских кондитерских изделий в индустриальном парке Котово Наро-Фоминского городского округа. Инвестиции оцениваются в 550 млн рублей. На предприятии рассчитывают создать 90 рабочих мест.
Ещё одним резидентом стала компания «Чоколетт РУС». На территории индустриального парка М7-М12 в Богородском городском округе инвестор построит шоколадную фабрику за 300 млн рублей. На ней появится 70 рабочих мест.