Можайский терапевт Лаптева назвала самое доступное средство для здорового долголетия

17 июля 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Одно из самых эффективных средств для достижения вечной молодости доступно каждому бесплатно. Это обычное движение, сообщила врач-терапевт отделения неотложной помощи Можайской больницы Лариса Лаптева.





По её словам, именно это, а не дорогие кремы, добавки и сложные процедуры и есть та самая «волшебная таблетка».

«Наше тело создано, чтобы ходить, бегать, тянуться и носить тяжести. Когда мы перестаём двигаться, организм начинает считать, что он больше не нужен, и запускает процессы увядания. Мышцы слабеют, суставы теряют подвижность, а энергия исчезает. Старость – это не цифра в паспорте, а потеря гибкости и сил. Взрослый человек, который проводит дни в офисе, а вечера на диване, к 40 годам с трудом может завязать шнурки. А его ровесник, который просто каждый день гуляет быстрым шагом, делает зарядку или работает на даче, сохраняет лёгкость и бодрость», – сказала Лаптева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Достаточно выходить на одну остановку раньше и проходить путь до дома пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать утреннюю 15-минутную разминку или регулярно плавать в бассейне», – отметила специалист.