Резиденты подмосковных ОЭЗ заплатили за полгода 13,4 млрд рублей налогов

27 августа 2026, 11:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Почти 13,4 млрд рублей налогов выплатили в бюджеты разных уровней компании-резиденты особых экономических зон Московской области за первые два квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.





Значительная сумма отчислений набралась, несмотря на льготный налоговый режим, который действует в ОЭЗ.





«Больше всего налогов за полгода поступило от резидентов ОЭЗ «Исток» (почти семь миллиардов рублей) и ОЭЗ «Дубна» (около шести миллиардов рублей)», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.