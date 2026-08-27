В Солнечногорске отработали эвакуацию избирательных участков при угрозе дронов
Тренировку по эвакуации избирательных участков при угрозе атаки беспилотников провели в округе Солнечногорск. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ирина Кузова.
Мероприятие состоялось на базе культурно-досугового центра «Тимоново».
«После получения сигнала об опасности из зала голосования через запасные двери вывели людей и забрали опечатанные ящики для голосования, бюллетени и все документы», — говорится в сообщении.Следующим этапом учений стало развёртывание резервных участков для обеспечения волеизъявления граждан. Для этого у каждой из избирательных комиссий есть запасное помещение, однако приоритетным является организация голосования в автобусах, которые могут максимально оперативно прибыть на безопасное расстояние.
Ранее сообщалось, что получать предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.