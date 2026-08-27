В Подмосковье наградили лучшие школы региона
Награды «Лидер образования Московской области» вручили лучшим школам региона. Мероприятие состоялось в рамках форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании». Дипломы директора школ получили из рук губернатора Андрея Воробьёва.
Победителей определили на основании количества баллов, которые заработали учебные заведения в рейтинге областных школ.
Первое место занял лицей №23 округа Подольск, второе — гимназия №41 округа Люберцы, а третье — лицей имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова в Воскресенске.
Кроме того, за высокие достижения в сфере образования дипломы «Флагман образования Московской области 2026 года» получили Физтех-лицей имени П.Л. Капицы в Долгопрудном и областная гимназия имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
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