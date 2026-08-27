В Подмосковье наградили лучшие школы региона

27 августа 2026, 11:11

оригинал Фото: istockphoto.com/Smederevac

Награды «Лидер образования Московской области» вручили лучшим школам региона. Мероприятие состоялось в рамках форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании». Дипломы директора школ получили из рук губернатора Андрея Воробьёва.