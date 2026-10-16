«Риск увеличивается вдвое»: нарколог Холдин объяснил связь курения с раком груди

16 октября 2026, 11:54

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Курение значительно увеличивает риск развития рака молочной железы. О том, почему это происходит, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Главную опасность несут канцерогены, которые содержатся в табачном дыме. Они могут нарушить гормональный баланс и вызвать мутации в ДНК, связанные с бесконтрольным делением клеток и развитием опухолей.





«У курящих женщин вероятность рака груди почти на 15% больше, чем у некурящих. Стаж курения более десяти лет увеличивает риски более чем на 20%. А самая большая опасность грозит курильщицам с раком молочной железы в семейном анамнезе. Для них риск онкологии увеличивается вдвое», — сказал Холдин.