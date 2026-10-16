«Риск увеличивается вдвое»: нарколог Холдин объяснил связь курения с раком груди
Курение значительно увеличивает риск развития рака молочной железы. О том, почему это происходит, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Главную опасность несут канцерогены, которые содержатся в табачном дыме. Они могут нарушить гормональный баланс и вызвать мутации в ДНК, связанные с бесконтрольным делением клеток и развитием опухолей.
«У курящих женщин вероятность рака груди почти на 15% больше, чем у некурящих. Стаж курения более десяти лет увеличивает риски более чем на 20%. А самая большая опасность грозит курильщицам с раком молочной железы в семейном анамнезе. Для них риск онкологии увеличивается вдвое», — сказал Холдин.Курение также осложняет лечение рака. У людей с никотиновой зависимостью чаще возникают осложнения — проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой, тромбозы, инсульты и инфаркты.
Холдин добавил, что женщины должны внимательно следить за здоровьем молочных желез. Если начинаются какие-то выделения, меняется форма груди или появляются уплотнения, следует немедленно обратиться к врачу.