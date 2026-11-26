26 ноября 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Автоматизированный комплекс, работающий на предприятии Объединение «Гжель», позволил в десятки раз увеличить производительность за счёт технологических преимуществ перед ручным трудом. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Робот занимается серийной отливкой плоского ассортимента фарфоровой посуды – блюд, салатников, пиал, фруктовниц, лотков для заливного. За час он может изготовить от 15 до 20 изделий, в зависимости от габаритов.



Автоматизированный комплекс ввели в эксплуатацию в 2023 году. С одной гипсовой формы мастер мог снять максимум две заготовки в сутки из-за необходимости длительной сушки. Машина же способна изготавливать в 10 раз больше. Кроме того, установка обеспечивает высокое качество поверхности отливки, что позволило почти полностью ликвидировать брак полуфабриката.



Для эксплуатации линии требуется всего один оператор. Высвобожденные ресурсы гипсомодельного участка переориентированы на изготовление сложной оснастки для полого ассортимента – это чайники, супницы и так далее.

«Главные задачи, которые сегодня решает предприятие, – модернизация производства, активное внедрение инструментов электронной коммерции, расширение присутствия на электронных площадках, а также развитие кластерного подхода в креативных индустриях. Многие народные художественные промыслы сегодня находятся в положении, в котором Объединение «Гжель» было до 2019 года, до прихода стратегического акционера АФК «Система». Крупные инвестиции акционера позволили закупить дорогостоящее оборудование и спасти предприятие», – рассказал гендиректор ООО «Объединение «Гжель» Александр Чернышев.