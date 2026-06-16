Робот помог подмосковным врачам прооперировать пациентку с двумя видами рака

16 июня 2026, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Роботизированную операцию по одновременному удалению двух видов раковых опухолей провели пожилой пациентке в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Исследование показало у женщины уротелиальную карциному в левом мочеточнике и злокачественную опухоль правой почки. Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания: сужение сосудов из-за атеросклероза, что грозило инсультом. На консилиуме решили удалить раковые опухоли, а потом направить пациентку к сосудистому хирургу.





«Мы выполнили робот-ассистированную симультанную операцию: в рамках одного наркоза удалили новообразования сразу на двух органах. Сначала убрали опухоль на почке, а потом провели резекцию мочевого пузыря и нижней трети левого мочеточника», — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Элвин Мамедов.